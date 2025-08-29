Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Парадокс немецкого образования: русский язык стал популярнее, педагогов нет

Мир

В Берлине в 2024/25 учебном году увеличилось количество государственных школ, где русский язык преподаётся как иностранный, достигнув отметки в 60 учреждений, сообщило издание Tagesspiegel, ссылаясь на данные, предоставленные управлением образования сената Берлина в ответ на запрос парламента.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Согласно информации, в последние годы наблюдается устойчивый рост числа таких школ. Если в 2023/24 учебном году русский язык изучали в 54 школах, то в 2022/23 учебном году таких учреждений было 50. Таким образом, за два года количество школ с уроками русского языка увеличилось на 10.

Однако издание отметило, что одновременно с этим сокращается число педагогов, обладающих необходимой квалификацией для преподавания русского языка.

По данным управления образования, в 2020/21 учебном году таких учителей насчитывалось 1005, тогда как в прошлом учебном году их число снизилось до 790. В настоящее время 14 кандидатов проходят подготовку, чтобы в будущем занять должности преподавателей русского языка.

Tagesspiegel также указало, что управление образования не предоставило сведений о том, связаны ли эти изменения с конфликтом на Украине.

При этом чиновники подчеркнули, что никаких специальных рекомендаций относительно преподавания русского языка после начала кризиса не вводилось. В ведомстве отметили, что русский язык остаётся самым распространённым среди славянских языков, а изучение иностранных языков помогает учащимся активнее участвовать в общественной, социальной и культурной жизни, развивая критическое мышление и конструктивный подход, основанный на ценностях.

Уточнения

Берли́н — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
