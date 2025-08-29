Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной
Лавров в свитере не спасёт: челябинская промышленность переживает не лучшие времена
Немецкий автопром трещит по швам: каждый день без работы остаются 140 человек
Авокадо стал мягким за секунды: 3 способа, которые сработают даже в экстренной ситуации
Неожиданный адресат обвинений: тренер Валиевой назвал виновного в её судьбе
Минфин РФ взорвал рынок: теперь сигареты и кальянный табак станут золотыми

Вотум недоверия как начало конца: Макрон попал в ловушку левых

2:41
Мир

Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" имеет законное право начать процесс отстранения президента Эммануэля Макрона от должности, но для этого сначала необходимо добиться отставки действующего правительства, сообщил в беседе с РИА Новости сенатор Акли Меллули.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

По информации, обнародованной во вторник, партия планирует 23 сентября запустить процедуру импичмента Макрона. Накануне голосования по вопросу доверия правительству, намеченного на 8 сентября, президент заявил, что не намерен покидать свой пост раньше срока.

Сенатор отметил, что партия, возглавляемая Жан-Люком Меланшоном, обладает всеми правами для инициирования отстранения Макрона в рамках демократических процедур. Однако, по его словам, первым шагом должно стать выражение недоверия правительству, которое сейчас возглавляет премьер-министр Франсуа Байру.

Меллули выразил мнение, что левые партии, а также некоторые другие политические силы, скорее всего, не поддержат вотум доверия, что может привести к отставке кабинета министров.

При этом сенатор допустил, что Макрон может вновь назначить Байру или другого представителя своего политического движения на пост премьера для формирования нового правительства. Однако он выразил надежду, что президент выберет кандидата из левых партий, чтобы положить конец политике, которая, по его мнению, с 2017 года привела к ухудшению ситуации в стране. В частности, он указал на рост числа людей, живущих за чертой бедности, с 6 до 9 миллионов.

Вместе с тем Меллули подчеркнул, что Макрон, вероятно, сделает всё возможное, чтобы сохранить власть до 2027 года, и вопрос об импичменте может остаться лишь предметом обсуждений внутри левого политического спектра. Он добавил, что идея импичмента не является общей позицией блока левых партий "Новый народный фронт", и сейчас внутри объединения идут дискуссии. По его мнению, на данном этапе важно двигаться поэтапно, создавая альтернативные политические предложения, особенно с учётом возможности роспуска Национального собрания.

Ранее, в 2024 году, "Непокорившаяся Франция" уже пыталась инициировать импичмент Макрона, но эта попытка не увенчалась успехом. Тогда комиссия Национального собрания отклонила резолюцию об отстранении президента, собрав лишь 15 голосов "за" при 54 "против".

Уточнения

Непокорённая Франция — французская левая политическая партия, основанная в 2016 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Еда и рецепты
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Парадокс немецкого образования: русский язык стал популярнее, педагогов нет
Вотум недоверия как начало конца: Макрон попал в ловушку левых
17 сёл в огне: Украина развязала террор в Белгородской области
Россия окружена: Украина помогает убивать на Ближнем Востоке
Зелёный свет НАТО: Европа готова высадить военный десант на Украине
Фургон лжи и 11 миллионов крон: украинская пара обманула Чехию на полмиллиона долларов
Ростех даёт шанс китайским авиалайнерам взлететь: поставки двигателей из России готовы к старту
Снаряды прилетели в мирный вечер: ВСУ снова обстреляли ДНР
QR-революция в школьных столовых: теперь родители всё увидят сами
Венгрия против Брюсселя: как одна страна обскакала всю Европу в игре с Россией и Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.