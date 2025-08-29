Вотум недоверия как начало конца: Макрон попал в ловушку левых

Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" имеет законное право начать процесс отстранения президента Эммануэля Макрона от должности, но для этого сначала необходимо добиться отставки действующего правительства, сообщил в беседе с РИА Новости сенатор Акли Меллули.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

По информации, обнародованной во вторник, партия планирует 23 сентября запустить процедуру импичмента Макрона. Накануне голосования по вопросу доверия правительству, намеченного на 8 сентября, президент заявил, что не намерен покидать свой пост раньше срока.

Сенатор отметил, что партия, возглавляемая Жан-Люком Меланшоном, обладает всеми правами для инициирования отстранения Макрона в рамках демократических процедур. Однако, по его словам, первым шагом должно стать выражение недоверия правительству, которое сейчас возглавляет премьер-министр Франсуа Байру.

Меллули выразил мнение, что левые партии, а также некоторые другие политические силы, скорее всего, не поддержат вотум доверия, что может привести к отставке кабинета министров.

При этом сенатор допустил, что Макрон может вновь назначить Байру или другого представителя своего политического движения на пост премьера для формирования нового правительства. Однако он выразил надежду, что президент выберет кандидата из левых партий, чтобы положить конец политике, которая, по его мнению, с 2017 года привела к ухудшению ситуации в стране. В частности, он указал на рост числа людей, живущих за чертой бедности, с 6 до 9 миллионов.

Вместе с тем Меллули подчеркнул, что Макрон, вероятно, сделает всё возможное, чтобы сохранить власть до 2027 года, и вопрос об импичменте может остаться лишь предметом обсуждений внутри левого политического спектра. Он добавил, что идея импичмента не является общей позицией блока левых партий "Новый народный фронт", и сейчас внутри объединения идут дискуссии. По его мнению, на данном этапе важно двигаться поэтапно, создавая альтернативные политические предложения, особенно с учётом возможности роспуска Национального собрания.

Ранее, в 2024 году, "Непокорившаяся Франция" уже пыталась инициировать импичмент Макрона, но эта попытка не увенчалась успехом. Тогда комиссия Национального собрания отклонила резолюцию об отстранении президента, собрав лишь 15 голосов "за" при 54 "против".

Уточнения

Непокорённая Франция — французская левая политическая партия, основанная в 2016 году.

