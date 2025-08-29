Фургон лжи и 11 миллионов крон: украинская пара обманула Чехию на полмиллиона долларов

Супружеская пара с Украины в течение почти года получала крупные суммы, оформляя фиктивные документы на социальные выплаты для беженцев в Чехии, куда они привозили своих соотечественников на короткий срок, сообщило издание Novinky, ссылаясь на представителя краевого суда в Брно Клару Белкову.

Фото: flickr by Sandro Sekulic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Украинские беженцы

По данным издания, Иван Саварин и Кристина Савчинова организовали схему, в рамках которой они привозили людей с Украины в Чехию, используя фургон, и помогали им оформлять статус беженцев, предоставляя ложные сведения о месте проживания.

После получения пособий они возвращали этих людей обратно на родину. Таким образом, за год супруги заработали около 11 миллионов крон (примерно 523 тысячи долларов), оформив документы на 830 человек.

Как уточнила представитель суда, Саварин и Савчинова приезжали в Чехию только для проведения операций, связанных с оформлением выплат, а в остальное время проживали на Украине. Заявления на пособия они подавали в центрах занятости в городах Брно и Йиглаве. Полученные средства супруги снимали наличными, и, по данным следствия, использовали их для личных нужд.

Краевой суд в Брно признал супругов виновными в мошенничестве. Им было назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, а также предписано вернуть все деньги, полученные незаконным путём. Кроме того, им запретили въезд в Чехию на пять лет.

