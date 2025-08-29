Обезьяний бунт в Индии: вороватая макака устроила денежный дождь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Индии произошел необычный инцидент, когда обезьяна похитила у мужчины сумку с деньгами и начала разбрасывать их среди прохожих, сообщила местная газета Times of India.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Согласно информации издания, случай произошел в городе Арая, где животное выхватило сумку у мужчины, после чего забралось на дерево и устроило настоящий "денежный ливень". Пострадавшим оказался учитель по имени Рохиташа Чандра, который приехал в город, чтобы приобрести земельный участок. В его сумке находилось 80 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 73 тысячам рублей.

Неожиданное поведение обезьяны привлекло внимание людей, находившихся поблизости.

Прохожие тут же начали подбирать разлетевшиеся купюры. Мужчина пытался убедить собравшихся вернуть ему деньги, однако ему удалось собрать лишь 52 тысячи рупий. Часть средств осталась висеть на ветвях деревьев, а некоторые банкноты животное успело повредить.

Уточнения

Инди́йская ру́пия — денежная единица Республики Индия. Код в стандарте ISO 4217 — INR, цифровой — 356

