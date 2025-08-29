Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разгерметизация, взрыв, расследование: что скрывают дагестанские заправки
Дагестан на пороховой бочке: взрыв на АЗС стал тревожным сигналом
Тревожные звоночки, которые женщины игнорируют годами: о чём на самом деле говорит менструальная боль
Путин ликвидирует слабые звенья: Кремль усиливает хватку на Западе
Что может превратить обычное путешествие в Канаду в настоящее приключение
Армия в плюсе, бюджет в порядке: Белоусов сотворил невозможное
Страна восходящих боевиков: Украина теряет легионы колумбийских наемников
Москва ждала этого момента: США на пороге серьёзного разговора
Анкара ударила по Тель-Авиву: небо в обмен на мир

Миротворцы из Китая на Украине: Европа в шоке от плана Трампа

Мир

По информации, опубликованной газетой Financial Times со ссылкой на анонимные источники, президент США Дональд Трамп якобы предложил идею привлечения китайских военных для обеспечения безопасности на территории Украины.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

В частности, речь шла о возможности участия Китая в миротворческой миссии для контроля над нейтральной зоной в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией. Эта инициатива, как утверждается, обсуждалась во время встречи с лидерами европейских стран и с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским. Однако представители Белого дома категорически опровергли эти сведения, заявив, что подобных обсуждений не проводилось.

Издание также отметило, что европейские страны выступили против такого предложения, а ранее аналогичную идею отклонил и сам Зеленский. При этом, по данным газеты, европейские чиновники были бы не против участия в миротворческой миссии Турции, считая это более приемлемым вариантом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на пресс-конференции 25 августа подчеркнул, что информация о готовности Пекина направить миротворцев на Украину не соответствует действительности.

Встреча, на которой якобы обсуждались эти вопросы, состоялась 18 августа в Белом доме, где Трамп принимал Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе переговоров американский президент отметил, что гарантии безопасности для Киева не стоит сравнивать с обязательствами, существующими в рамках НАТО.

Он также добавил, что при его президентстве американские войска не будут размещены на территории Украины. По данным агентства Bloomberg, гарантии безопасности для Киева, предоставляемые США и Европой, будут основываться на действиях так называемой "коалиции желающих", в которую могут войти многонациональные силы.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Анкориджский формат: Россия ждёт действий от США
Фасады на кухне теряют блеск? Один простой шаг — и никаких жирных разводов
Словесный конфликт превратился в стрельбу: Махачкала: разборки из-за взгляда
Пожар, взрыв, расследование: АЗС в Дагестане стала ловушкой
Линия фронта в Европе: Россия раскрыла главный план США
За гранью усталости: почему обеденный сон в 30 минут — ваше спасение
Россия отомстила не только Украине. Российский БЭК ударом по кораблю-разведчику изменил правила игры
Время Х для стройки Минобороны: Белоусов объявил революцию
Седина исчезает как туман: одно средство превращает волосы в сияние
Красный флаг, который игнорируют 90% владельцев: почему погоня за хвостом — отчаянный крик о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.