Миротворцы из Китая на Украине: Европа в шоке от плана Трампа

По информации, опубликованной газетой Financial Times со ссылкой на анонимные источники, президент США Дональд Трамп якобы предложил идею привлечения китайских военных для обеспечения безопасности на территории Украины.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

В частности, речь шла о возможности участия Китая в миротворческой миссии для контроля над нейтральной зоной в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией. Эта инициатива, как утверждается, обсуждалась во время встречи с лидерами европейских стран и с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским. Однако представители Белого дома категорически опровергли эти сведения, заявив, что подобных обсуждений не проводилось.

Издание также отметило, что европейские страны выступили против такого предложения, а ранее аналогичную идею отклонил и сам Зеленский. При этом, по данным газеты, европейские чиновники были бы не против участия в миротворческой миссии Турции, считая это более приемлемым вариантом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на пресс-конференции 25 августа подчеркнул, что информация о готовности Пекина направить миротворцев на Украину не соответствует действительности.

Встреча, на которой якобы обсуждались эти вопросы, состоялась 18 августа в Белом доме, где Трамп принимал Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе переговоров американский президент отметил, что гарантии безопасности для Киева не стоит сравнивать с обязательствами, существующими в рамках НАТО.

Он также добавил, что при его президентстве американские войска не будут размещены на территории Украины. По данным агентства Bloomberg, гарантии безопасности для Киева, предоставляемые США и Европой, будут основываться на действиях так называемой "коалиции желающих", в которую могут войти многонациональные силы.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.

