По информации, опубликованной газетой Financial Times со ссылкой на анонимные источники, президент США Дональд Трамп якобы предложил идею привлечения китайских военных для обеспечения безопасности на территории Украины.
В частности, речь шла о возможности участия Китая в миротворческой миссии для контроля над нейтральной зоной в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией. Эта инициатива, как утверждается, обсуждалась во время встречи с лидерами европейских стран и с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским. Однако представители Белого дома категорически опровергли эти сведения, заявив, что подобных обсуждений не проводилось.
Издание также отметило, что европейские страны выступили против такого предложения, а ранее аналогичную идею отклонил и сам Зеленский. При этом, по данным газеты, европейские чиновники были бы не против участия в миротворческой миссии Турции, считая это более приемлемым вариантом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на пресс-конференции 25 августа подчеркнул, что информация о готовности Пекина направить миротворцев на Украину не соответствует действительности.
Встреча, на которой якобы обсуждались эти вопросы, состоялась 18 августа в Белом доме, где Трамп принимал Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе переговоров американский президент отметил, что гарантии безопасности для Киева не стоит сравнивать с обязательствами, существующими в рамках НАТО.
Он также добавил, что при его президентстве американские войска не будут размещены на территории Украины. По данным агентства Bloomberg, гарантии безопасности для Киева, предоставляемые США и Европой, будут основываться на действиях так называемой "коалиции желающих", в которую могут войти многонациональные силы.
