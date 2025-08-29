Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Колумбия рассчитывает в ближайшее время завершить процесс присоединения к международной конвенции 1989 года, запрещающей наемничество, сообщила руководитель внешнеполитического ведомства страны Роса Вильявисенсио в беседе с журналистами РИА Новости.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

По ее словам, принятие соответствующего закона позволит организовать просветительскую работу среди молодежи, чтобы объяснить, что участие в боевых действиях за деньги не является решением проблем, а, напротив, сопряжено с серьезными угрозами для жизни.

Президент Колумбии Густаво Петро еще в начале августа направил в конгресс запрос на ускоренное рассмотрение законопроекта, связанного с ратификацией конвенции. Этот шаг был предпринят после сообщений о том, что в Судане был сбит самолет, на борту которого находились колумбийские наемники. Глава государства ранее назвал наемничество "кражей у нации", комментируя данные о значительном числе граждан Колумбии, отправляющихся воевать на Украину.

Министр иностранных дел выразила обеспокоенность тем, что молодые колумбийцы выбирают путь наемничества, и подчеркнула необходимость проведения масштабной образовательной работы, чтобы донести до них информацию о рисках, связанных с такой деятельностью. В свою очередь, посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе отметил, что процесс рассмотрения вопроса о присоединении к конвенции в колумбийском парламенте близок к завершению.

Преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес, подготовивший экспертное заключение для конгресса, считает, что решение о ратификации документа будет принято в период с сентября по октябрь.

Между тем российское оборонное ведомство неоднократно указывало, что власти Украины используют иностранных наемников как расходный материал в боевых действиях, а российские силы продолжат их уничтожение на всей территории страны.

Наемники, приехавшие за заработком, в своих интервью признаются, что украинское командование плохо координирует их действия, а шансы выжить в боях крайне низки из-за высокой интенсивности конфликта, которая значительно превосходит их опыт в Афганистане или на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что западные страны, отправляя наемников на Украину, фактически закрепили за собой статус участника конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также допускал, что некоторые государства могут направлять на Украину кадровых военных, маскируя их под наемников.

Уточнения

Колу́мбия — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
