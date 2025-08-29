Москва ждала этого момента: США на пороге серьёзного разговора

Россия ожидает, что в скором времени, в течение нескольких недель, удастся провести переговоры с Соединенными Штатами, чтобы обсудить вопросы, вызывающие взаимное недовольство.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с представителями СМИ. Он выразил надежду на то, что диалог по этим проблемным темам будет организован в ближайшем будущем.

Уточнения

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.

