Трамп нашёл врага №1: он показал зубы администрации Трампа

3:04
Мир

Политический аналитик, специализирующийся на американских исследованиях, Малек Дудаков в беседе с РИА Новости прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о необходимости привлечения к уголовной ответственности финансиста Джорджа Сороса и его сына за поддержку насильственных действий в стране.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

По мнению аналитика, такие призывы вряд ли приведут к реальному аресту Сороса, а скорее служат инструментом политического давления. Он отметил, что таким образом Трамп демонстрирует осведомлённость о действиях Сороса, направленных на дестабилизацию ситуации внутри США и попытки организовать нечто вроде "цветной революции".

Дудаков напомнил, что в 2020 году в США уже наблюдались события, которые можно охарактеризовать как попытку "цветной революции", в частности, во время массовых беспорядков, связанных с движением Black Lives Matter (BLM). Он также не исключил возможности повторения подобных сценариев в будущем.

Аналитик подчеркнул, что в настоящее время Сорос через различные некоммерческие организации активно финансирует протестные акции в США, включая недавние волнения в Лос-Анджелесе. По его словам, структуры, связанные с Соросом, вынуждены усиливать свою деятельность внутри страны, чтобы противостоять политике Трампа, поскольку отступление на внутреннем фронте может полностью подорвать их влияние за пределами США.

Деятельность Сороса часто подвергается критике из-за его финансовых махинаций и неоднозначной репутации. Его фонды не раз обвинялись в причастности к смене власти в различных странах. Сам Сорос признавал, что его средства способствовали организации "оранжевой революции" на Украине в 2004 году и "евромайдану" в 2013 году. В ряде государств его также подозревали во вмешательстве во внутренние дела. В американских СМИ нередко упоминается связь Сороса с Демократической партией США.

В России фонды Сороса, такие как "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия", с 2015 года признаны нежелательными организациями. Генеральная прокуратура РФ указала, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.

Массовые протесты против политики Трампа охватили несколько штатов США после беспорядков, начавшихся в Лос-Анджелесе 7 июня.

Волнения были спровоцированы рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), в ходе которого проводилась операция по выявлению нелегальных мигрантов в центре города. Ситуация обострилась на фоне слухов о возможном сокращении федерального финансирования штата, что привело к столкновениям с протестующими. На следующий день Белый дом принял решение о введении в город подразделений национальной гвардии.

Уточнения

Джордж Со́рос - американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма" (в этом направлении близок к социальным идеям Карла Поппера).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
