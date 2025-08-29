Анкориджский формат: Россия ждёт действий от США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Мир

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва прилагает усилия для предотвращения срыва процесса урегулирования ситуации на Украине со стороны тех, кто выступает против мирных инициатив.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Он подчеркнул, что одной из главных задач на данный момент является сохранение договорённостей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже, несмотря на попытки их подрыва.

Встреча на высшем уровне между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоялась 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска.

Переговоры в формате "три на три" продолжались почти три часа. С российской стороны в них участвовали глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

Уточнения

А́нкоридж — город в США, расположенный в южной части штата Аляска. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
