Анкориджский формат: Россия ждёт действий от США

Мир

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва прилагает усилия для предотвращения срыва процесса урегулирования ситуации на Украине со стороны тех, кто выступает против мирных инициатив.

Он подчеркнул, что одной из главных задач на данный момент является сохранение договорённостей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже, несмотря на попытки их подрыва.

Встреча на высшем уровне между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоялась 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска.

Переговоры в формате "три на три" продолжались почти три часа. С российской стороны в них участвовали глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

А́нкоридж — город в США, расположенный в южной части штата Аляска.

