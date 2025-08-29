Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:51
Мир

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду на то, что новая администрация США будет придерживаться тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе встречи президентов двух стран на Аляске.

США и Россия
Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
США и Россия

Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на сохранение преемственности в подходах Вашингтона к этим договорённостям без каких-либо отклонений.

Кроме того, Рябков отметил, что Россия ожидает аналогичного восприятия этих соглашений со стороны властей Украины и европейских государств.

По его мнению, в настоящее время в Киеве и ряде европейских столиц наблюдается явное противодействие этим договорённостям, которое он охарактеризовал как откровенный саботаж, не находя другого подходящего термина для описания их действий.

Уточнения

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.

