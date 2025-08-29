Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это была моя защита: Волочкова трогательно высказалась о Родионе Щедрине
Ледник отступил и открыл кладбище китов: Арктика раскрывает забытые катастрофы
Без быстроты нет прогресса: тренировки, что делают тело крепче и защищают от боли и усталости
Каждый шаг может сжечь больше, чем тренажёр: секрет в ритме
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки

Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине

2:33
Мир

Политический аналитик Ростислав Ищенко поделился своим взглядом на причины, по которым киевские власти избегают мирного урегулирования конфликта, а также на то, почему западные страны не опасаются поддерживать режим, который он называет террористическим.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению аналитика, несмотря на призывы США к мирным переговорам, украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий. Он отметил, что в случае мира у Киева останется значительная территория, включая столицу и 20 областей, что теоретически позволяет продолжать существование государства. Об этом Ищенко заявил в интервью изданию "Военное дело". 

Однако, как подчеркнул Ищенко, в реальности такой сценарий невозможен, поскольку экономика страны разрушена, а финансовые ресурсы выделяются исключительно на военные нужды. Без войны, считает он, режим не сможет функционировать, так как не обладает навыками управления в мирное время.

Ищенко также указал, что затягивание конфликта выгодно украинским властям, поскольку их основная задача — продолжение боевых действий. Он утверждает, что этот режим изначально создавался и поддерживался именно для ведения войны, и никакие другие функции ему не свойственны. Переориентация на мирное развитие, по его мнению, для Киева невозможна.

Кроме того, аналитик обратил внимание на позицию Запада, который, по его словам, не испытывает страха перед нынешним украинским руководством. Он пояснил, что западные страны уверены: как только финансовая поддержка Киева прекратится, режим моментально рухнет, поскольку у него отсутствует внутренняя поддержка и устойчивость.

Ищенко добавил, что сами украинцы изначально не стремились к войне, а лишь хотели улучшить свою жизнь, не прилагая к этому значительных усилий. Именно на этом желании, по его мнению, и сыграли внешние силы, предоставив деньги, которые режим использовал для эскалации конфликта. При этом, как отметил аналитик, украинские власти не заинтересованы в выходе из войны, поскольку она приносит им значительные доходы. В качестве примера он привёл слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который указал, что ни одна страна Евросоюза не получает столько финансовой помощи, сколько выделяется Украине, что даже вызывает зависть у некоторых государств.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Красота и стиль
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все Аудио 
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Здоровье
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки
Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.