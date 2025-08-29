Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине

2:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Политический аналитик Ростислав Ищенко поделился своим взглядом на причины, по которым киевские власти избегают мирного урегулирования конфликта, а также на то, почему западные страны не опасаются поддерживать режим, который он называет террористическим.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению аналитика, несмотря на призывы США к мирным переговорам, украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий. Он отметил, что в случае мира у Киева останется значительная территория, включая столицу и 20 областей, что теоретически позволяет продолжать существование государства. Об этом Ищенко заявил в интервью изданию "Военное дело".

Однако, как подчеркнул Ищенко, в реальности такой сценарий невозможен, поскольку экономика страны разрушена, а финансовые ресурсы выделяются исключительно на военные нужды. Без войны, считает он, режим не сможет функционировать, так как не обладает навыками управления в мирное время.

Ищенко также указал, что затягивание конфликта выгодно украинским властям, поскольку их основная задача — продолжение боевых действий. Он утверждает, что этот режим изначально создавался и поддерживался именно для ведения войны, и никакие другие функции ему не свойственны. Переориентация на мирное развитие, по его мнению, для Киева невозможна.

Кроме того, аналитик обратил внимание на позицию Запада, который, по его словам, не испытывает страха перед нынешним украинским руководством. Он пояснил, что западные страны уверены: как только финансовая поддержка Киева прекратится, режим моментально рухнет, поскольку у него отсутствует внутренняя поддержка и устойчивость.

Ищенко добавил, что сами украинцы изначально не стремились к войне, а лишь хотели улучшить свою жизнь, не прилагая к этому значительных усилий. Именно на этом желании, по его мнению, и сыграли внешние силы, предоставив деньги, которые режим использовал для эскалации конфликта. При этом, как отметил аналитик, украинские власти не заинтересованы в выходе из войны, поскольку она приносит им значительные доходы. В качестве примера он привёл слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который указал, что ни одна страна Евросоюза не получает столько финансовой помощи, сколько выделяется Украине, что даже вызывает зависть у некоторых государств.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года.

