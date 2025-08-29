Топоры, штыки, огонь: Украина открыла музей главного карателя УПА*

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:39
Мир

В одном из сёл Волынской области Украины, Гирка Полонка, начал работу музей, посвящённый личности Ивана Литвинчука, известного своей причастностью к преступлениям нацистского режима. Публикация об этом появилась на сайте EADaily.

Украина
Фото: commons.wikimedia.org by Official website of the President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украина

Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях рассказал руководитель Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. Он подчеркнул, что открытие такого музея вызывает особое внимание, поскольку неподалёку, в окрестностях Луцка, находится место массового захоронения 20 тысяч евреев, к гибели которых Литвинчук имел прямое отношение.

По данным исторических источников, Литвинчук активно сотрудничал с нацистским режимом, участвуя в массовых расправах. В частности, он был причастен к уничтожению 18 тысяч евреев в городе Сарны. Позже он примкнул к Украинской повстанческой армии (УПА)*, где продолжил свою деятельность, принимая участие в нападениях на польские деревни, такие как Липники и Янова Долина. В Польше его считают одним из ключевых участников так называемой Волынской резни.

В Липниках под руководством Литвинчука было убито 171 человек, из них 51 ребёнок. Среди жертв оказалась семья будущего первого польского космонавта Мирослава Гермашевского. Сам он, будучи ребёнком, выжил благодаря матери, которая, несмотря на ранения, смогла его спасти. В то же время его деда закололи штыком, отца застрелили, а дом сожгли. Всего в той резне погибло 19 родственников Гермашевского.

Ещё одно трагическое событие произошло в польском селе Янова Долина, где Литвинчук и его соратники уничтожили свыше 600 мирных жителей. Из-за нехватки патронов людей убивали с помощью топоров, ножей или сжигали заживо в их собственных домах.

В период с 1948 по 1950 годы Литвинчук скрывался в селе Гирка Полонка, а в 1951 году был ликвидирован силами НКВД.

Кроме того, ранее стало известно о другом инциденте на Украине: в Одессе неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в память о Герое Советского Союза, капитане-подводнике Александре Маринеско. Этот акт вандализма связывают с действиями местных радикалов.

* Экстремистская организация, запрещена на территории РФ

Уточнения

Наро́дный комиссариа́т вну́тренних дел Сою́за Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик — центральный орган государственного управления Союза Советских Социалистических Республик по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, в 1934—1943 годах (с перерывом с 3 февраля по 20 июля 1941 года) — также и по обеспечению государственной безопасности страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
