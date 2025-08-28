Паника в представительстве ЕС: российский удар или украинский промах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В результате авиаударов российских Воздушно-космических сил по военным объектам в Киеве лёгкие повреждения получило здание, в котором находится представительство Европейского союза. Материал об этом публикует EADaily.

Взрывной волной были выбиты окна и повреждена пластиковая облицовка, что вызвало сильное беспокойство среди европейских чиновников.

Постоянный представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова в своём микроблоге выразила мнение, что здание представительства серьёзно пострадало от ударной волны, назвав это ответом Москвы на усилия по установлению мира.

Председатель Европейского совета Антониу Коста, в свою очередь, отметил, что его мысли сейчас с пострадавшими украинцами и сотрудниками представительства ЕС, чьё здание, по его словам, пострадало в результате целенаправленного удара со стороны России. Он также подчеркнул, что Евросоюз не поддастся на запугивание.

Как уточняется в одном из информационных источников, в этот день российские силы нанесли массированный удар с использованием высокоточного оружия и ударных беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса и военным аэродромам Украины.

При этом в Киеве активно работали системы противовоздушной обороны, и не исключено, что повреждения здания представительства ЕС могли быть вызваны действиями украинских ПВО.

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

