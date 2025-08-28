Парад Победы в Китае: Путин и Ким Чен Ын за одним столом — переворот в политике

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном Параде Победы, который пройдёт в Пекине, где также запланированы его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Об этом стало известно из сообщений китайских государственных СМИ. Материал об этом, со ссылкой на них, публикует Царьград.

По данным информационного агентства Китая, Ким Чен Ын подтвердил своё намерение присутствовать на параде в столице КНР. Ранее о своём участии в мероприятии объявил и российский лидер Владимир Путин.

Всего в праздничных торжествах, посвящённых победе над милитаристской Японией, примут участие представители 26 государств.

Мероприятие запланировано на 3 сентября, в день, когда в Китае отмечают окончание войны с Японией.

