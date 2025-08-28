Клин клином: китайцы придумали, как вылечить игроманию

Игровую зависимость у подростков хотят лечить играми сутки напролет в Китае.
Киберспортивный клуб в провинции Хэбэй так собирается побороть зависимость от игр. Он предлагает услугу — многодневные курсы непрерывного гейминга. Игроманы будут неделями играть по 15 часов в сутки. Перерывы — только на еду, туалет или короткую прогулку, сообщает South China Morning Post.
Изнурительная рутина, где игра превращается в работу с KPI, должна по идее отбить у детей желание играть и мечтать о карьере профессионального игрока, — считает автор "новой методики" и по совместительству владелец киберспортивного клуба.
