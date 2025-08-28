Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Клин клином: китайцы придумали, как вылечить игроманию

Мир

Игровую зависимость у подростков хотят лечить играми сутки напролет в Китае.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Киберспортивный клуб в провинции Хэбэй так собирается побороть зависимость от игр. Он предлагает услугу — многодневные курсы непрерывного гейминга. Игроманы будут неделями играть по 15 часов в сутки. Перерывы — только на еду, туалет или короткую прогулку, сообщает South China Morning Post.

Изнурительная рутина, где игра превращается в работу с KPI, должна по идее отбить у детей желание играть и мечтать о карьере профессионального игрока, — считает автор "новой методики" и по совместительству владелец киберспортивного клуба.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
