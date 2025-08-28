Самый дорогой город для жизни оказался в США

Нью-Йорк признали самым дорогим городом для проживания: к росту цен на жилье приводят высокий спрос и ограниченное предложение.

Еще эксперты учли повседневные расходы на питание, транспорт, "коммуналку".

Стоимость жизни в Нью-Йорке примерно на 77% выше, чем в других городах по США. Месячные расходы на одного там в среднем составляют $7 тысяч.

На второй и третьей строчках рейтинга находятся швейцарские Цюрих и Женева. В пятёрку самых дорогих вошли Сан-Франциско и Базель. В рейтинг также попали Лозанна (Швейцария), Бостон (США), Сингапур. Замыкает список Рейкьявик (Исландия).

