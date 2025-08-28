Самый дорогой город для жизни оказался в США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Нью-Йорк признали самым дорогим городом для проживания: к росту цен на жилье приводят высокий спрос и ограниченное предложение.

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

Еще эксперты учли повседневные расходы на питание, транспорт, "коммуналку".

Стоимость жизни в Нью-Йорке примерно на 77% выше, чем в других городах по США. Месячные расходы на одного там в среднем составляют $7 тысяч.

На второй и третьей строчках рейтинга находятся швейцарские Цюрих и Женева. В пятёрку самых дорогих вошли Сан-Франциско и Базель. В рейтинг также попали Лозанна (Швейцария), Бостон (США), Сингапур. Замыкает список Рейкьявик (Исландия).

Уточнения

Жене́ва (фр. Genève [ʒəˈnɛv], франкопров. Geneva, нем. Genf, итал. Ginevra, романш. Genevra) — город на юго-западе Швейцарии. Столица одноимённого франкоязычного кантона и административный центр одноимённой коммуны.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
