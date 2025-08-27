Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российских солдат хотят загнать в болота? Поляки и финны придумали новый план

Мир

Польша и Финляндия планируют "оживить" ранее осушенные или чрезмерно облагороженные болота, чтобы, если что, защититься от потенциального нападения со стороны РФ.

Болото
Фото: https://commons.wikimedia.org by Elke Freese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Болото

"Это беспроигрышная ситуация, которая позволяет достичь сразу нескольких целей", — приводит Politico слова гендиректора по вопросам природы в Министерстве окружающей среды Финляндии.

Болота будут восстанавливать в приграничных территориях. Из них хотят сделать "опасную ловушку для военных грузовиков и танков". Официально решение пока не приняли.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
