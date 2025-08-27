Европа проснулась: Словения нанесла удар в самое сердце Израиля

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава внешнеполитического ведомства Словении Таня Файон выразила недовольство действиями израильских властей, указав на их несоответствие нормам международного права в секторе Газа.

Фото: https://www.idf.il/אתרים/פיקוד-המרכז/2021/פיגוע-צפון-השומרון-ירי-חומש-יהודה-ושומרון/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЦАХАЛ

Об этом стало известно из интервью дипломата, опубликованного одним из международных информационных агентств.

По словам министра, правительство Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху нарушает международные нормы и совершает действия, которые можно квалифицировать как геноцид. При этом она отметила, что Европейский союз не предпринял никаких значимых шагов для противодействия этим нарушениям.

Тем временем в Нидерландах министр иностранных дел Каспар Велдкамп объявил о своём уходе с поста. Решение было принято в пятницу после того, как он не смог достичь согласия с коллегами по кабинету министров относительно введения новых ограничительных мер в отношении Израиля в связи с обострением ситуации в секторе Газа.

Ранее, в конце июня, ряд стран ЕС, включая Бельгию, Финляндию, Ирландию, Люксембург, Польшу, Португалию, Словению, Испанию и Швецию, выступили с инициативой. В письме, направленном главе Еврокомиссии Кае Каллас, они призвали приостановить торговые отношения с израильскими поселенцами, проживающими на Западном берегу реки Иордан, о чём сообщило другое международное агентство.

Уточнения

Слове́ния — государство в Центральной Европе.

