Санкции пошли ко дну: США тайно разрешили ввоз российских бриллиантов

Мир

Соединённые Штаты временно сняли ограничения на импорт определённых видов бриллиантов, произведённых в России, о чём свидетельствует документ, опубликованный Министерством финансов США.

Фото: flickr.com by TVZ Design, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Согласно информации, до начала сентября 2026 года разрешены все операции, связанные с ввозом в США российских бриллиантов, которые ранее попали под запрет в феврале 2024 года, при условии, что эти действия являются стандартными и необходимыми для осуществления импорта.

В документе уточняется, что послабление касается бриллиантов массой от одного карата, если они находились за пределами России с марта 2024 года. Кроме того, камни меньшего размера — от 0,5 карата — также подпадают под разрешение, но только если они были вывезены из страны не позднее сентября 2024 года.

Уточнения

Министерство финансов США / Департамент казначейства США — один из органов исполнительной власти США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
