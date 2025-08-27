Рабочие против Рокфеллеров: США готовят самый массовый протест эпохи Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Соединённых Штатах готовятся масштабные акции протеста, приуроченные к празднованию Дня труда, который отмечается 1 сентября.

Организаторы выступают против усиления влияния крупного капитала в период правления президента Дональда Трампа. Об этом стало известно из публикации одного из американских журналов.

Согласно информации, сотни демонстраций запланированы в более чем 700 населённых пунктах, включая отдалённые территории страны. Инициатором выступает объединение "Мэй Дэй Стронг", выбравшее лозунг "Рабочие вместо миллиардеров". К движению присоединились десятки общественных и профсоюзных организаций, в том числе крупнейшая федерация профсоюзов, представляющая интересы около 15 миллионов трудящихся.

Сообщается, что в штате Нью-Джерси митинги будут посвящены вопросам сохранения общественного образования и системы здравоохранения. В других регионах акции пройдут под лозунгами, направленными против влияния корпораций и за повышение уровня жизни населения. Кроме того, движение "Женский марш" объявило о старте серии мероприятий под названием "Сентябрь солидарности". Эти акции начнутся в День труда, а продолжатся 20 сентября под девизом, призывающим к справедливому распределению доходов.

Издание отмечает, что протесты против политики нынешней администрации США нередко совпадают с национальными праздниками. Например, в День независимости на улицы вышли тысячи людей, несмотря на заявления президента о возможных жёстких мерах в ответ на демонстрации.

Организаторы подчёркивают, что акции 1 сентября планируются как мирные. Среди ключевых тем — защита прав трудящихся, борьба с социальным неравенством, поддержка мигрантов и меры по противодействию изменениям климата.

День труда в США традиционно считается неофициальным завершением летнего сезона и отмечается в первый понедельник сентября, начиная с 1882 года.

Ранее, как сообщалось, в июле в Лос-Анджелесе акции протеста, вызванные действиями миграционной службы, переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Впоследствии демонстрации против политики администрации Трампа прошли в Сан-Франциско и других городах Калифорнии, а затем распространились на другие штаты, включая столичный округ.

День труда национальный праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября.

