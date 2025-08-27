История мстит: как заявления Алиева об СССР оборачиваются против Баку

Высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева противоречат историческим фактам и ведут к ухудшению отношений с Россией, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Слова Алиева о "российском вторжении" депутат прокомментировал для Pravda.Ru.
Ранее Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР "российским вторжением" и "оккупацией".
Бородай подчеркнул, что такие слова со стороны главы Азербайджана являются противоречием самим себе и наносят ущерб двусторонним отношениям.
"Ну, как видите, президент Азербайджана противоречит сам себе. Делая такие заявления, он однозначно ухудшает отношения с Россией, с русским народом и, более того, ухудшает свои отношения с историей", — сказал Бородай..
Он также добавил, что в советское время только РСФСР и Белоруссия являлись донорами, в то время как остальные республики жили на дотации из Москвы.
"Надо понимать, что благодарности в истории нет. А историческая память легко перекраивается в угоду идеологическим нуждам, современным экономическим тенденциям", — подчеркнул Бородай.
По его мнению, изменившиеся геополитические реалии стали одним из факторов, который подталкивает Баку к подобным заявлениям.
