Отношения между Россией и Азербайджаном действительно ухудшились, и напряженность поддерживается извне. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что его страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией.
Ранее Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что его страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и "никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения".
Чепа отметил, что ситуация действительно обострилась, и тенденция к росту напряженности сохраняется.
Он напомнил, что в период двенадцатидневной войны с Ираном Азербайджан оказал помощь российским гражданам.
"Азербайджан предпринял все достойные шаги по оказанию помощи и наши граждане возвращались из Ирана при поддержке Азербайджана", — подчеркнул Чепа.
Политик считает, что нынешнее напряжение во многом поддерживается извне.
"Оно поддерживается извне, как бы вот есть силы, к сожалению, которые стремятся разрушить эти отношения", — отметил Чепа.
По его словам, соседние государства должны помогать друг другу, а не враждовать.
"С соседями надо дружить и помогать соседям друг другу, особенно в трудные минуты. Вот, а не стараться друг другу напакостить", — подчеркнул Чепа.
Он выразил надежду, что напряжение удастся снять, если проявить достаточную мудрость и стремление к диалогу.
