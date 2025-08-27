Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме выразили сожаление из-за слов Алиева по поводу отношений с РФ

1:37
Мир

Отношения между Россией и Азербайджаном действительно ухудшились, и напряженность поддерживается извне. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что его страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией.

Алексей Чепа
Фото: spravedlivo.ru by Пресс-служба партии Справедливая Россия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Чепа

Ранее Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что его страна не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и "никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения".

Чепа отметил, что ситуация действительно обострилась, и тенденция к росту напряженности сохраняется.

Он напомнил, что в период двенадцатидневной войны с Ираном Азербайджан оказал помощь российским гражданам.

"Азербайджан предпринял все достойные шаги по оказанию помощи и наши граждане возвращались из Ирана при поддержке Азербайджана", — подчеркнул Чепа.

Политик считает, что нынешнее напряжение во многом поддерживается извне.

"Оно поддерживается извне, как бы вот есть силы, к сожалению, которые стремятся разрушить эти отношения", — отметил Чепа.

По его словам, соседние государства должны помогать друг другу, а не враждовать.

"С соседями надо дружить и помогать соседям друг другу, особенно в трудные минуты. Вот, а не стараться друг другу напакостить", — подчеркнул Чепа.

Он выразил надежду, что напряжение удастся снять, если проявить достаточную мудрость и стремление к диалогу.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
