Венгрия — пешка или игрок? Орбан делает ход под давлением Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан балансирует между интересами России и давлением США, но его согласие по Украине еще не означает вступления страны в ЕС. Ситуацию Pravda.Ru прокомментировал политолог, доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев, говоря о влиянии Дональда Трампа на позицию венгерского лидера.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ранее Politico сообщило, что Трамп смог убедить Орбана поменять позицию по вступлению Украины в Евросоюз. "Трамп смог убедить Орбана, выступающего против членства Украины в ЕС, но поддерживающего вступление Молдавии в блок, поменять <...> позицию о присоединении страны к организации", — утверждается в публикации со ссылкой на одного дипломата.

По словам Козырева, позиция венгерского лидера во многом определяется давлением со стороны крупных мировых игроков. Эксперт напомнил, что Венгрия зависит как от поставок российских энергоресурсов, так и от политической линии Запада.

"Орбан — это человек, который во многом зависит от крупных игроков в этой большой игре", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что в прошлом Трамп подчеркивал хорошие отношения с Венгрией, и подобное заявление могло серьезно повлиять на позицию Будапешта.

"Поэтому мелкую страну всегда можно каким-то образом подчинить. Мы сейчас видим, что творится в той же самой Сербии. Она не подчиняется в каких-то вопросах западной политики. Она отстаивает дружбу или по крайней мере нейтралитет с Россией. И вот в результате мы видим, что на улицах бесконечные беспорядки", — отметил Козырев.

Эксперт считает, что возможное согласие Будапешта на вступление Украины в ЕС пока нельзя считать окончательным.

Козырев подчеркнул, что даже если позиция Венгрии изменится, впереди еще множество препятствий: возражения Словакии, Франции, а также Польши, чьи отношения с Киевом осложнены вопросом бандеровской символики.