Ищенко о шокирующей стратегии США: от Украины до Китая

В своей новой статье политолог Ростислав Ищенко проанализировал стратегические цели Соединённых Штатов в отношении России, отметив, что идея глобального доминирования остаётся неизменной для американской политики.

По его мнению, подход администрации президента Дональда Трампа к достижению этой цели в целом не отличается от политики, проводимой при экс-президенте Джо Байдене, а различия заключаются лишь в способах реализации планов. Об этом Ищенко рассказал в интервью изданию "Военное дело".

Ищенко указал, что в американском истеблишменте существуют две основные точки зрения на конфликт с Россией. Одни считают, что необходимо продолжать давление на Россию через поддержку Украины до полного её поражения, тогда как другие уверены, что на украинском направлении США уже потерпели неудачу.

По мнению сторонников второй позиции, дальнейшая поддержка Киева может привести к ситуации, аналогичной провалу США в Афганистане, что обернётся для Вашингтона значительным репутационным ущербом.

В связи с этим, как отметил политолог, сторонники Трампа предлагают вывести США из украинского конфликта, переложив ответственность за неизбежное поражение на европейские страны. Таким образом, позор поражения на Украине станет проблемой Европы, а не Америки.

В то же время, по словам Ищенко, США планируют перенаправить свои усилия на противостояние с Китаем, считая, что шансы на победу в этом направлении выше. Он пояснил, что прямое военное столкновение с Россией для США невозможно из-за её значительного ядерного потенциала, а экономическое давление также неэффективно, поскольку Россия способна существовать без торговли с Западом. В отличие от этого, экономика Китая, ориентированная на экспорт в западные страны, крайне уязвима к ограничениям.

Ищенко подчеркнул, что американский план заключается в том, чтобы временно "затянуть пояса" и подорвать экономику Китая, перекрыв рынки сбыта для китайских товаров.

Это, по замыслу США, приведёт к перепроизводству, закрытию предприятий, росту безработицы и, как следствие, массовым протестам в Китае. В результате Пекин, по мнению американских стратегов, будет вынужден либо пережить внутренний политический кризис, после которого новые лидеры пойдут на уступки США, либо сразу капитулировать.

Далее, как отметил политолог, США планируют использовать ослабленный Китай для изоляции России, полностью отрезав её от международных рынков и дожидаясь её экономического истощения. Ищенко заключил, что именно в этом и состоит суть стратегии Трампа.

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год.

