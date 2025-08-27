В России ответили на резкий выпад Трампа в сторону Лаврова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Мир

Вопрос легитимности Владимира Зеленского важен для юридической чистоты будущих соглашений, но президент США Дональд Трамп опасается срыва переговоров. Об этом Pravda.Ru заявила первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова, комментируя резкую реакцию Трампа на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

Ранее Трамп отреагировал на слова Лаврова о том, что Зеленский не является легитимной властью на Украине, назвав подобные тезисы "чушью". "Не важно, что они говорят. …Это все полная чушь. Все занимаются позерством", — сказал Трамп.

Журова подчеркнула, что главный вопрос касается юридической чистоты будущих договоренностей. По ее словам, если срок президентских полномочий истек, то есть риск, что в будущем украинцы сами поставят под сомнение законность подписанных соглашений.

Она добавила, что в западных политических кругах нет единой позиции, и многие признают необходимость новых выборов. Пока же полномочия Зеленского сохраняются "по умолчанию".

"Потому что есть сроки, есть конституция, где сроки правления любого президента всегда определены. И когда за эти сроки человек выходит, то понятно, что он становится уже такой, с юридической точки зрения, не совсем полномочный президент", — пояснила парламентарий.

Комментируя позицию Трампа, Журова предположила, что он стремится избежать возможного срыва переговоров.

По ее мнению, американский лидер учитывает особенности Зеленского и не хочет допустить, чтобы тот отказался от диалога из-за вопросов легитимности.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
