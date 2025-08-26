Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности не только для Украины, но и для России.
По его словам, безопасность России находится под угрозой, что ставит на карту не только её интересы, но и стабильность в Европе в целом. Он отметил, что Москва считает важным учитывать интересы всех сторон при обсуждении мер безопасности.
Полянский также выразил убеждение, что любые шаги по укреплению безопасности в Европе не должны осуществляться в ущерб интересам России.
Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.
Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.