Молдавия объявила войну России: Кишинев душит посольство санкциями

Мир

В российском посольстве в Молдавии сообщили о серьёзных препятствиях в работе консульского отдела и доставке дипломатической почты, вызванных действиями властей Кишинёва. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

По данным диппредставительства, в последнее время участились обращения российских граждан, проживающих в регионе, которые сталкиваются с задержками в оформлении документов.

Как отметили в посольстве, единственной причиной возникших проблем являются действия молдавской стороны, которая на протяжении нескольких месяцев без видимых оснований блокирует доставку необходимых бланков через дипломатическую почту России.

В диппредставительстве подчеркнули, что подобные шаги расцениваются как очередной недружественный жест со стороны официальных властей Молдавии. Также было указано, что ни одна другая страна в мире не прибегает к подобным мерам, нарушающим международные нормы.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров уже обращал внимание на то, что молдавские власти сознательно создают трудности в работе российского посольства, особенно в вопросах предоставления консульских услуг и выдачи документов гражданам России, проживающим в Приднестровье.

По его мнению, из-за этих действий посольство несёт как репутационные, так и финансовые потери, поскольку люди оплачивают услуги по оформлению документов, но не могут их получить вовремя. Он также рекомендовал гражданам, сталкивающимся с подобными проблемами, направлять свои претензии непосредственно молдавским властям, которые, по его словам, нарушают положения Венской конвенции, что является беспрецедентным в мировой практике.

На сегодняшний день в Приднестровье проживает около 250 тысяч граждан России.

Оформление или замена заграничных паспортов возможно только через электронную запись в посольстве в Кишинёве, при этом очередь на подачу документов растягивается более чем на полгода.

Ранее поднимался вопрос о возможности упрощённого получения российского гражданства для жителей Приднестровья. По мнению депутата Государственной думы и директора Института стран СНГ Константина Затулина, это соответствует геополитическим интересам России.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

