Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну

2:41
Мир

Во Франции набирает обороты новое общественное движение, названное "Движением 10 сентября", которое изначально зародилось в интернете, но теперь планирует выйти на улицы в виде массовых акций протеста. Материал публикует издание argumenti.ru. 

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Поводом для его создания стало предложение премьер-министра Франсуа Байру заморозить в 2026 году значительную часть социальных программ и выплат, что, по расчётам правительства, позволит сэкономить около 44 миллиардов евро для государственного бюджета. В ответ на это активисты призывают к масштабному гражданскому неповиновению, предлагая "парализовать" страну с помощью общенациональной забастовки.

Дата, выбранная для акции, совпадает с началом обсуждения бюджета на следующий год, которое, как ожидается, станет серьёзным испытанием для парламента, правительства и президента Эммануэля Макрона. Аналитики указывают на вероятность объединения левых и правых политических сил в противодействии инициативе Байру, что может спровоцировать очередной политический кризис во Франции.

Изначально движение сформировалось в одном из Telegram-каналов, объединив людей, недовольных текущей политикой властей. Участники инициативы представляют собой весьма разнородную группу, включающую как радикально настроенных граждан и представителей профсоюзов, так и умеренных активистов, а также сторонников различных конспирологических теорий.

При этом у движения отсутствует формальное руководство.

Тем не менее, первыми на инициативу откликнулись представители политических кругов. Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выразил поддержку движению, рассматривая его как возможность усилить давление на правительство и добиться досрочных выборов. Он также заявил о намерении инициировать вотум недоверия как в отношении премьер-министра Байру, так и в адрес руководства Еврокомиссии.

По мнению аналитиков, Меланшону удалось оперативно воспользоваться ситуацией, опередив своих союзников из других политических сил, что создаёт впечатление, будто его партия стремится взять на себя ведущую роль в этом движении.

Пока остаётся неясным, перерастёт ли акция, запланированная на 10 сентября, в реальные уличные протесты или ограничится активностью в интернете, однако уже сейчас очевидно, что подобные инициативы становятся важным инструментом воздействия на политическую жизнь Франции.

Уточнения

Жан-Люк Меланшо́н — французский государственный и политический деятель левого толка, журналист. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
