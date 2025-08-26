Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень диктует моду: 7 оттенков волос, которые будут править в 2025
ЕС готов ломать союзников: Венгрию и Словакию подталкивают к новым санкциям против России
Завидуйте молча: Григорий Лепс огрызнулся на хейтеров из-за юной возлюбленной
Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека
Нажал кнопку — и колёса встали: как работает электроручник в движении
В Кабестани зафиксировано девять случаев чесотки в клинике Медиполь
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Топливный капкан: эксперт объяснил, почему надежды на снижение цен бензина тают
Жабий лист на грядках: странная болезнь, которая уродует огурцы

В России ответили на угрозу Германии на случай отказа РФ от встречи с Зеленским

1:40
Мир

Западные политики лицемерно угрожают России, не решая собственные социальные и экономические проблемы. Ситуацию Pravda.Ru прокомментировал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, оценивая высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных новых санкциях в случае отказа РФ от встречи с украинской стороной.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фридрих Мерц

Ранее канцлер  Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев". В таком случае он пригрозил ужесточением санкций в отношении Москвы.

Колесник отметил, что немецкому канцлеру следовало бы заняться внутренними проблемами, а не выдвигать ультиматумы Москве. По его словам, Зеленский утратил легитимность, а все подписанные им документы не имеют юридической силы.

"Мерцу бы о своей стране позаботиться, а не угрожать России. Слушать заявления этих западных партнеров уже надоело", — отметил депутат.

Колесник считает, что западные страны ведут себя непоследовательно и постоянно меняют позиции в зависимости от собственных интересов.

По мнению Колесника, Германия при Мерце переживает серьезные экономические и социальные трудности, которые игнорируются ради участия в международных инициативах.

Парламентарий добавил, что такие заявления канцлера ФРГ не оказывают влияния на Россию, но демонстрируют его стремление самоутвердиться на внешнеполитической арене.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Учёные США предложили набор семян для выживания в условиях ядерной зимы
Университет Данди: сканирование сетчатки с ИИ предсказывает риск инфаркта и инсульта
Футбол и литература: что получится, если нападающий читает Канемана перед пенальти
Башкирия закрыла доступ к одной из жемчужин Урала: туристам придётся искать обход
Морщины появляются не там, где ждёшь: зона, которая предаёт возраст первой
Оружие, о котором в США предпочли бы не слышать: Китай готовит Западу сюрприз к 3 сентября
Маленький трюк, который продлит жизнь помидоров до самой Масленицы
Дельфины с менопаузой: что роднит гринд, косаток и людей
Любовник жены Диброва тайно подал на развод: очередной скандал в семье миллионера
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.