Западные политики лицемерно угрожают России, не решая собственные социальные и экономические проблемы. Ситуацию Pravda.Ru прокомментировал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, оценивая высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных новых санкциях в случае отказа РФ от встречи с украинской стороной.
Ранее канцлер Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев". В таком случае он пригрозил ужесточением санкций в отношении Москвы.
Колесник отметил, что немецкому канцлеру следовало бы заняться внутренними проблемами, а не выдвигать ультиматумы Москве. По его словам, Зеленский утратил легитимность, а все подписанные им документы не имеют юридической силы.
"Мерцу бы о своей стране позаботиться, а не угрожать России. Слушать заявления этих западных партнеров уже надоело", — отметил депутат.
Колесник считает, что западные страны ведут себя непоследовательно и постоянно меняют позиции в зависимости от собственных интересов.
По мнению Колесника, Германия при Мерце переживает серьезные экономические и социальные трудности, которые игнорируются ради участия в международных инициативах.
Парламентарий добавил, что такие заявления канцлера ФРГ не оказывают влияния на Россию, но демонстрируют его стремление самоутвердиться на внешнеполитической арене.
