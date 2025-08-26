Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Евросоюзе рассчитывают убедить Венгрию и Словакию поддержать новый, 19-й пакет ограничительных мер против России, о чём сообщила европейская пресса со ссылкой на источники среди дипломатов.

Ранее эти две страны препятствовали принятию предыдущего, 18-го пакета санкций, опасаясь негативных последствий отказа от российских энергоресурсов.

Несмотря на последовательное сопротивление Будапешта и Братиславы расширению антироссийских мер, представители дипломатических кругов ЕС выразили уверенность в том, что им удастся склонить обе страны к согласию. По их мнению, это позволит добиться единодушной поддержки, необходимой для утверждения нового пакета ограничений. Один из дипломатов напомнил, что все предыдущие наборы санкций против России в итоге были одобрены.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что подготовка 19-го пакета санкций завершится в начале сентября.

В России неоднократно подчёркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает ужесточать. В российской столице отмечали, что западные страны не готовы признать неудачу своей санкционной политики. При этом в самих государствах Запада не раз звучали голоса, указывающие на низкую эффективность подобных мер.

Президент России Владимир Путин указывал, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочным планом Запада, а санкции нанесли значительный ущерб мировой экономике в целом. Он также подчеркнул, что главная цель таких действий — ухудшить качество жизни миллионов людей.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. 

