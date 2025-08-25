Секретный план Киева: Украина вербует Казахстан против России

В Министерстве иностранных дел Украины впервые появилось подразделение, которое будет заниматься исключительно вопросами Средней Азии и Казахстана. Об этом пишет EADaily.

Об этом в беседе с казахстанским телеканалом сообщил посол Украины в Астане Виктор Майко.

По мнению дипломата, одной из ключевых задач внешней политики Киева является укрепление связей с государствами Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан занимает особое место в этом процессе благодаря своему политическому и экономическому влиянию, а также уровню взаимодействия как внутри региона, так и на международной арене.

Посол отметил, что для него лично это назначение представляет собой как серьёзное испытание, так и большую честь. Создание нового управления в структуре украинского МИД, по его словам, свидетельствует не только о заинтересованности Киева в регионе, но и о признании самостоятельности и значимости стран Центральной Азии.

Дипломат выразил резкое несогласие с использованием термина "постсоветское пространство", считая его искусственным и навязанным извне. Он пояснил, что подобное определение подразумевает существование чьей-то зоны влияния, тогда как Казахстан и другие страны региона давно доказали свою независимость и самостоятельность на мировой арене. Главной целью, по его мнению, является полное восстановление политического диалога между Украиной и странами региона.

Кроме того, посол указал на то, что угрозы, исходящие от России, становятся всё более ощутимыми не только для Украины, но и для государств Центральной Азии. В этой связи Киев намерен активно участвовать в региональных инициативах.

Он добавил, что Украина планирует усилить своё присутствие в центральноазиатском направлении, и не исключил возможности создания нового формата взаимодействия под названием "Центральная Азия + Украина". В перспективе, как отметил дипломат, к этому формату могут присоединиться и страны Центральной Европы, например, Польша.

