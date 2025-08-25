Европа закрывает двери: Польша первой нанесла удар по украинцам и нацизму

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который предусматривал продление мер поддержки для украинских мигрантов. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivonna Nowicka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаги Польши и Украина

Речь идёт о сохранении льгот, включая программу "800+", которая предоставляет выплаты в размере не менее 800 злотых (примерно 18 тысяч рублей). Как отметил глава государства, такие пособия должны получать только те украинцы, которые трудоустроены на территории Польши. Вместо этого он представил собственную инициативу, включающую ужесточение правил получения гражданства и введение уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии.

Законопроект, который не получил одобрения президента, предполагал продление статуса временной защиты для украинцев, покинувших родину из-за боевых действий, до 4 марта 2026 года. Однако, по мнению Навроцкого, финансовые и социальные обстоятельства в стране изменились, что требует пересмотра существующих норм.

Президент подчеркнул, что пособия по программе "800+" и доступ к медицинским услугам должны быть доступны только тем украинцам, которые активно работают в Польше. Он также выразил мнение, что предложенный парламентом документ не соответствует ожиданиям общества, сформировавшимся в результате общественных обсуждений.

Кроме того, Навроцкий указал на необходимость срочного пересмотра законопроекта, отметив, что граждане Польши не должны находиться в менее выгодном положении по сравнению с иностранцами, проживающими в стране. Именно поэтому он отказался подписывать документ в его текущем виде.

Глава государства сообщил, что уже подготовил альтернативный проект закона, который, по его мнению, должен быть рассмотрен парламентом в ближайшие две недели. В частности, в этом документе предлагается ввести положение под названием "Остановим бандеровщину!", которое приравняет пропаганду бандеровской идеологии к преступлениям, связанным с нацизмом, и включит её в Уголовный кодекс.

Уточнения

Ка́роль Таде́уш Навро́цкий — польский общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления, историк.

