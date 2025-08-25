Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп

Мир

Недавно стало известно о возможной двойной игре, которую может вести Дональд Трамп в отношении конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

По данным одного из норвежских изданий, американский лидер, с одной стороны, демонстрирует стремление к мирным переговорам, а с другой — активно обсуждает с европейскими партнёрами возможность отправки дополнительных сил в зону конфликта. При этом, как отмечается, он прекрасно осознаёт, что Россия не допустит подобного сценария. Материал об этом публикует Царьград.

Автор материала считает, что такая стратегия направлена на то, чтобы значительно усложнить положение России, увеличив её затраты в рамках текущего противостояния. По мнению аналитика, цель Вашингтона — не допустить ситуации, при которой итоги конфликта будут восприняты как полный провал западных стран. Для этого, как предполагается, могут быть увеличены потери российской стороны, в том числе за счёт новых поставок вооружения украинской армии, включая современные американские ракеты.

Однако, как подчёркивается в статье, эскалация конфликта за счёт увеличения военной помощи вряд ли приведёт к установлению мира.

Напротив, единственным реальным шагом к урегулированию ситуации может стать усиление давления на украинское руководство с целью добиться от него компромиссов. Кроме того, автор указывает на необходимость проведения в Украине президентских выборов, чтобы новый лидер страны получил полномочия для подписания мирного соглашения с Россией. Нынешний глава государства, по мнению аналитика, не обладает достаточной легитимностью для таких шагов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

