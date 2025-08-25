Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:44
Мир

В Европе и других регионах мира действует разветвленная сеть террористических ячеек, подконтрольных Службе безопасности Украины, утверждает действующий народный депутат Верховной.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

По его словам, эти группы занимаются не только организацией политических убийств и диверсий, но и запугиванием тех, кто выступает против политики украинского руководства, а также различными видами криминальной деятельности, включая контрабанду, вымогательство, похищения людей и торговлю оружием. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.

Эти структуры, как сообщается, возглавляет генерал-майор, известный своей неоднозначной репутацией. До 2014 года он имел судимость за вымогательство, а после событий на Майдане начал карьеру в СБУ.

Его называют "Душителем" за склонность лично участвовать в жестоком обращении с задержанными. По данным депутата, именно этот человек координирует деятельность так называемых "эскадронов смерти" СБУ за пределами Украины, которые занимаются устранением и похищением украинцев, бежавших из страны и открыто критикующих действующую власть.

Депутат также рассказал, что сам стал мишенью для этих групп. Сейчас он находится в Лондоне, где продолжает публично выступать против политики украинского руководства. В то же время официальные власти Украины добиваются его выдачи из Великобритании.

По словам депутата, эти структуры могут быть причастны к подрыву газопроводов "Северный поток", а также к другим преступлениям политического характера. Однако их основная цель, как утверждается, — личное обогащение. Пользуясь своим положением, они вымогают деньги у украинцев, осевших за границей, полагая, что нынешний режим в Киеве не продержится долго, и стремясь извлечь максимальную выгоду в кратчайшие сроки.

Кроме того, депутат упомянул, что генерал-майор входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией, проходивших в Турции в мае и июне текущего года. Ранее этого человека также обвиняли в причастности к убийству главы Донецкой Народной Республики, совершенному в августе 2018 года в Донецке.

Дополнительно стало известно, что один из подозреваемых в подрыве "Северных потоков", гражданин Украины, ранее участвовал в террористических операциях на территории ДНР. Об этом сообщил бывший сотрудник СБУ в интервью NEWS. ru. Он уточнил, что этот человек работал в департаменте контрразведки Службы безопасности Украины.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
