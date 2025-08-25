Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёсткий нокаут на ринге: сын Рэмпейджа Джексона в центре скандала
Аврора Киба опубликовала новое селфи с Григорием Лепсом
Удивительные результаты: витамин D против хронических заболеваний и старения
Лук против молчаливого кактуса: смесь, которая будит спящие бутоны
Плачу приличные налоги: Шаляпин разразился гневной отповедью на обвинения в тунеядстве
Роботы против человека: почему ИИ проигрывает в движениях — сенсационное исследование
Тайны космоса: как учёные изменили представление о Плутоне
Ученые: владельцы кошек реже болеют и имеют здоровую сердечно-сосудистую систему
Жевательные витамины из крупных онлайн-магазинов проверяют: они могут оказаться опасными для здоровья

Смертельная бактерия захватила пляжи в США: вот почему её называют поедающей плоть

0:46
Мир

Все больше отдыхающих на американских пляжах заражаются бактериями Vibrio vulnificus.

Майами
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Майами

Различные местные СМИ называют эту бактерию "поедающей плоть".

Вспышка инфекции подтверждена уже в 11 штатах. Опасная бактерия обычно обитает в соленых и теплых водах, а проникает в организм через открытые раны или при поедании сырых морепродуктов. Каждый пятый инфицированный погибает в течение двух суток.

По мнению экспертов, инфекция быстро плодится из-за потепления климата.

Первые признаки заболевания:

  • диарея
  • рвота
  • появление на коже волдырей

Особенно осторожными нужно быть людям со слабым иммунитетом и хроническими болезнями.

Уточнения

Майа́ми (англ. Miami) — город в США, расположенный на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды в округе Майами-Дейд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции
Туризм
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Шея как хроникёр: морщины и тусклость выдают то, что ты скрываешь
Где Венеция прячет свои легенды: палаццо, в которых стены помнят больше, чем книги
Дожить до 100 лет: новое исследование раскрывает удивительный секрет здоровья
Недооцененный враг стресса: как 2 литра воды в день спасают от повышенного кортизола
Как предотвратить развитие тихого убийцы? Эксперты дали советы тем, кому за 60 лет
Кофе и счастье: как утренний напиток меняет наше настроение — результаты исследования
Абрикосы могут вызвать аллергическую реакцию у людей с аллергией на пыльцу
Что такое шоколадная киста? Вот что нужно знать о заболевании Бинди Ирвин
Первый кадр за год: Елена Темникова заинтриговала фанатов своим возвращением
Выкопайте неморозоустойчивые сорта хризантем и храните в погребе зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.