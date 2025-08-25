Смертельная бактерия захватила пляжи в США: вот почему её называют поедающей плоть

Все больше отдыхающих на американских пляжах заражаются бактериями Vibrio vulnificus.
Различные местные СМИ называют эту бактерию "поедающей плоть".
Вспышка инфекции подтверждена уже в 11 штатах. Опасная бактерия обычно обитает в соленых и теплых водах, а проникает в организм через открытые раны или при поедании сырых морепродуктов. Каждый пятый инфицированный погибает в течение двух суток.
По мнению экспертов, инфекция быстро плодится из-за потепления климата.
Первые признаки заболевания:
Особенно осторожными нужно быть людям со слабым иммунитетом и хроническими болезнями.
