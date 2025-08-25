Смертельная бактерия захватила пляжи в США: вот почему её называют поедающей плоть

Все больше отдыхающих на американских пляжах заражаются бактериями Vibrio vulnificus.

Майами

Различные местные СМИ называют эту бактерию "поедающей плоть".

Вспышка инфекции подтверждена уже в 11 штатах. Опасная бактерия обычно обитает в соленых и теплых водах, а проникает в организм через открытые раны или при поедании сырых морепродуктов. Каждый пятый инфицированный погибает в течение двух суток.

По мнению экспертов, инфекция быстро плодится из-за потепления климата.

Первые признаки заболевания:

диарея

рвота

появление на коже волдырей

Особенно осторожными нужно быть людям со слабым иммунитетом и хроническими болезнями.

