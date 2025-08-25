Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Мир

Предложение польского президента Кароля Навроцкого приравнять бандеровскую символику к фашистской частично восстанавливает историческую справедливость. Об этом Pravda.Ru заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина.

Краков - Главная рыночная площадь
Фото: commons.wikimedia.org by Fred Romero from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Краков - Главная рыночная площадь

Ранее Навроцкий предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне. Он пояснил, что потребуется внести изменения в закон об Институте национальной памяти и пообещал в ближайшее время направить свой законопроект в парламент.

Бутина подчеркнула, что сегодня здравый смысл редко звучит из уст европейских лидеров.

"Однако президент Польши в данном случае высказал верное суждение. Его предложение приравнять бандеровскую символику к нацистской по справедливости осуждает действия "бандеровцев", — подчеркнула депутат.

Она также отметила, что между наследниками Степана Бандеры* и немецкими фашистами слишком много общего.

"Жизненный путь Бандеры говорит сам за себя. Инициатива господина Навроцкого отчасти восстанавливает историческую справедливость — ведь Степан Бандера* был непосредственным организатором терактов в Польше 1930-х годов", — подчеркнула Бутина.

*Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН), которая на территории России признана экстремистской организацией и запрещена.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
