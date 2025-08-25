От Шольца к Мерцу: Германия резко меняет курс по военной поддержке Киева

Политолог объяснил цель внезапного визита главы Минфина ФРГ на Украину

1:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Германия при новом правительстве активнее обсуждает военную поддержку Украины и возможные послевоенные гарантии. Ситуацию Pravda.Ru объяснил политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов, комментируя визит вице-канцлера и министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля в Киев.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бундестаг

Ранее вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Барабанов отметил, что одной из целей визита Клингбайля является обсуждение военной помощи Украине. По его словам, при правительстве Мерца Германия действует активнее, чем при экс-канцлере Олафе Шольце, и уже снято табу на поставку тяжелых ракетных вооружений.

Политолог также обратил внимание, что в контексте возможного мирного завершения конфликта Германия рассматривает варианты гарантий безопасности для Украины, включая планы по вводу европейских войск.

"В случае возможного мирного завершения конфликта немцы являются одним из основных организаторов военной помощи Украине в последующем, то есть, возможно, они будут обсуждать гарантии Украине, возможно, они будут обсуждать планируемый Украины ввод европейских войск на территорию страны для соблюдения этих гарантий", — пояснил Барабанов.

По его словам, повестка визита выглядит достаточно широкой и вписывается в формат переговоров, которые идут на Западе в последние недели относительно послевоенных гарантий для Украины.