За угрозу теракта задержали голубя: птицу поймали в Индии

Голубь принес записку с угрозой взорвать железнодорожную станцию Джамму. Его поймали рядом с индо-пакистанской границей.
Послание привязали к лапке птицы. В ней было угрожающее сообщение на урду и английском языках о подрыве вокзала с помощью самодельного взрывного устройства и лозунгами типа "Свобода Кашмиру", "Время пришло", пишет The Indian Express.
Кстати, это первый случай, когда был пойман голубь с письмом с угрозами. Его могли обучить в Пакистане и выпустить через границу. Усилены меры безопасности.
