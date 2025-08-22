За угрозу теракта задержали голубя: птицу поймали в Индии

Голубь принес записку с угрозой взорвать железнодорожную станцию Джамму. Его поймали рядом с индо-пакистанской границей.

Почтовый голубь с письмом

Послание привязали к лапке птицы. В ней было угрожающее сообщение на урду и английском языках о подрыве вокзала с помощью самодельного взрывного устройства и лозунгами типа "Свобода Кашмиру", "Время пришло", пишет The Indian Express.

Кстати, это первый случай, когда был пойман голубь с письмом с угрозами. Его могли обучить в Пакистане и выпустить через границу. Усилены меры безопасности.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

