Китаянка не попала за решётку благодаря 3 родам: вот в чем заключается удивительный закон в Поднебесной

Китаянка из провинции Шаньси избежала пятилетнего тюремного заключения благодаря тому, что родила троих детей за четыре года.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ беременная девушка

Чэнь Хун в 2020 году приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве.

Однако женщина решила схитрить, она забеременела. Дело в том, что в Поднебесной беременным и кормящим грудью осужденным можно временно отбывать наказание под надзором, но не в стенах тюрьмы.

Хун родила троих детей в течение четырех лет. Однако прокурор заметил, что преступница не проживает вместе со своим младенцем, которого родила последним.

В итоге она призналась, что находится в разводе: двое первых детей живут с бывшим мужем, а третьего ребенка она отдала его сестре. Получается, что женщина использовала беременность как предлог, чтобы не сесть за решетку. Однако так как до конца тюремного срока её оставалось меньше года, Хун отправили в следственный изолятор.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

