Крысиный бизнес: британка продаёт уникальные картины, написанные лапками грызунов

18-летняя британка Элла Вудленд продает на онлайн-платформе картины с отпечатками лап своих 8 домашних крыс. Девушке уже удалось заработать £2 тысячи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Крыса

Крысы бегают по безопасным детским краскам, оставляя следы на мини-холстах, а их хозяйка кормит их за это детским питанием. Каждая картина продается с мини-мольбертом.

Сначала она указала цену в £10 за одну штуку, потом цены выросли аж до £500 за картину.

Доход в основном тратится на уход за грызунами: просторная клетка, корм, игрушки. Еще британка собирает деньги на авто и уроки вождения.

