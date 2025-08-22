Крысиный бизнес: британка продаёт уникальные картины, написанные лапками грызунов

18-летняя британка Элла Вудленд продает на онлайн-платформе картины с отпечатками лап своих 8 домашних крыс. Девушке уже удалось заработать £2 тысячи.
Крысы бегают по безопасным детским краскам, оставляя следы на мини-холстах, а их хозяйка кормит их за это детским питанием. Каждая картина продается с мини-мольбертом.
Сначала она указала цену в £10 за одну штуку, потом цены выросли аж до £500 за картину.
Доход в основном тратится на уход за грызунами: просторная клетка, корм, игрушки. Еще британка собирает деньги на авто и уроки вождения.
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
