Карта мира может измениться: Афирика вносит свои коррективы

Африканский союз выступает за то, чтобы картой мира Меркатора (XVI век) больше не пользовались. Все дело в маленьком размере континента.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) карта из стекла

На замену может прийти другая карта, более точно отображающая размеры Африки. Текущая карта — проекция, созданная картографом Герардом Меркатором для навигации. Она искажает размеры континентов, увеличивая размеры Северной Америки и Гренландии, и уменьшая Африку и Южную Америку.

Африканцы уверены, что она создает впечатление, будто их континент — "маргинальный", несмотря на то, что он является вторым по площади в мире с населением более 1 миллиарда человек.

