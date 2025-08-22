Карта мира может измениться: Афирика вносит свои коррективы

Африканский союз выступает за то, чтобы картой мира Меркатора (XVI век) больше не пользовались. Все дело в маленьком размере континента.
На замену может прийти другая карта, более точно отображающая размеры Африки. Текущая карта — проекция, созданная картографом Герардом Меркатором для навигации. Она искажает размеры континентов, увеличивая размеры Северной Америки и Гренландии, и уменьшая Африку и Южную Америку.
Африканцы уверены, что она создает впечатление, будто их континент — "маргинальный", несмотря на то, что он является вторым по площади в мире с населением более 1 миллиарда человек.
А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.
