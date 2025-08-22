Президент Венесуэлы объявил массовую мобилизацию в стране из-за вторжения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
0:51
Мир

Дональд Трамп готовит вторжение в Венесуэлу, поэтому президент страны Николас Мадуро объявил массовую мобилизацию из-за возможных ударов со стороны США.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

По словам главы государства, милиция насчитывает более 4,5 млн призывников. Ранее Трамп поручил Пентагону готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, а к берегам Венесуэлы направили три военных корабля.

Президент Штатов собрался направить военные силы в Карибский бассейн для пресечения наркотрафика. Это может оказать влияние не только на Венесуэлу, но и на другие страны Латинской Америки, пишет "Царьград".

В Венесуэле негодуют из-за того, что Трамп выступает в роли миротворца и в то же время предпринимает "настолько агрессивные меры".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
