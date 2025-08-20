Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные в Японии впервые смогли передать поведение между двумя разными видами
Газон становится жёлтым: основные причины и способы устранения
Финляндия признала: экономика страдает от разрыва с Россией
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера

В США охотник добыл рекордное количество питонов

Американский охотник установил рекорд по добытию питонов
Мир

Охотник из Флориды Аарон Манн добыл 87 инвазивных бирманских питонов в Эверглейдс. Ему удалось установить невероятный рекорд за месяц.

Питон
Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питон

Его наградили за это не только базовыми выплатами, но и дополнительным призом в $1000.

Во Флориде охота на питонов оплачивается из-за того, что они серьезно вредят природе региона, уничтожая птиц, мелких животных и рептилий, тем самым нарушая экологический баланс национального парка Эверглейдс.

За одну такую змею до 1,2 метра дают $50, за каждый дополнительный фут длины еще плюс $25. $1000 составляет ежемесячный приз тому, кто поймает максимальное количество питонов.

Уточнения

Пито́ны (лат. Pythonidae) — семейство неядовитых змей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Ида Галич прокляла аферистов, которые взломали её соцсети
Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера
Журнал ELLE назвал юбку-карандаш главным модным трендом сезона осень-зима 2025–2026
Никита Пресняков подтвердил сохранение дружеских отношений с Алёной Красновой после развода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.