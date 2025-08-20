В США охотник добыл рекордное количество питонов

Охотник из Флориды Аарон Манн добыл 87 инвазивных бирманских питонов в Эверглейдс. Ему удалось установить невероятный рекорд за месяц.
Его наградили за это не только базовыми выплатами, но и дополнительным призом в $1000.
Во Флориде охота на питонов оплачивается из-за того, что они серьезно вредят природе региона, уничтожая птиц, мелких животных и рептилий, тем самым нарушая экологический баланс национального парка Эверглейдс.
За одну такую змею до 1,2 метра дают $50, за каждый дополнительный фут длины еще плюс $25. $1000 составляет ежемесячный приз тому, кто поймает максимальное количество питонов.
Пито́ны (лат. Pythonidae) — семейство неядовитых змей.
