Трампу осталось мало времени на решение украинского вопроса

Специалист по политическим вопросам Ростислав Ищенко в своем анализе отметил, что у президента США Дональда Трампа остается не так много времени для урегулирования ситуации на Украине.

По его мнению, американский лидер должен завершить этот процесс к концу осени или началу зимы текущего года, иначе ему придется окончательно определиться, чью сторону принять в конфликте. Об этом он заявил в интервью изданию "Военное дело".

Аналитик пояснил, что в ноябре 2026 года в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы, в ходе которых будет обновлен состав палаты представителей и частично Сената. При этом предвыборная кампания стартует уже в конце февраля или начале марта 2026 года.

Ищенко подчеркнул, что к началу этой кампании Трампу необходимо иметь четко сформулированную внешнеполитическую стратегию, особенно по таким важным вопросам, как украинский конфликт. Учитывая тесные связи между США и Евросоюзом, эксперт считает, что американский президент, скорее всего, отдаст предпочтение позиции ЕС.

Однако, как отметил политолог, ситуация может измениться, если украинский фронт обрушится раньше указанного срока. Он указал, что такой сценарий теоретически возможен, хотя точные сроки предсказать невозможно. По его словам, процесс на фронте ускоряется в сторону потенциального краха, но остается неясным, когда именно это может произойти.

Ищенко добавил, что в случае скорого обрушения фронта Трамп окажется в выигрышном положении, и это будет воспринято положительно всеми сторонами, за исключением европейцев. Если же ситуация останется в текущем состоянии, то, по мнению аналитика, американский лидер выберет сторону Евросоюза.

