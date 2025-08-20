Туск вспылил из-за Будапешта: почему Польша боится встречи Путина и Зеленского

В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского

Польша использует тему переговоров для ослабления Венгрии и защиты своих интересов на Украине. Ситуацию Pravda.Ru пояснил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя возмущение премьер-министра Польши Дональда Туска из-за проведения возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее Туск выступил против проведения встречи Путина и Зеленского в Будапеште. Он объяснил свою позицию тем, что у встреча вызовет "ассоциации с Будапештским меморандумом".

Чепа подчеркнул, что разные страны стараются предложить свои площадки для переговоров, и выбор Будапешта связан с нейтральной позицией Венгрии.

Он пояснил, что именно такие страны, которые не поддерживают конфликт и сохраняют нейтралитет, рассматриваются в качестве наиболее приемлемых площадок.

"Будапешт рассматривается не просто так, потому что это нейтральная страна, и мы об этом неоднократно говорили. Вот, что такие страны, которые находятся в нейтралитете в каком-то по отношению к конфликту и не поддерживают этот конфликт, они более, значит, наверное, более рассматриваемые страны", — подчеркнул депутат.

По его словам, Польша в данной ситуации отстаивает собственные интересы и одновременно стремится ослабить Венгрию как конкурента на европейской арене.

"Польша имеет свои интересы, свои виды на часть Украины и... пытается ослабить Венгрию как определенного конкурента, потому что Венгрия по части вопросов занимает свою независимую позицию", — резюмировал Чепа