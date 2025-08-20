Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведомости: Бастрыкин рассматривается как кандидат на пост председателя Верховного суда
Гиды: Португалия, Ливан и Исландия вошли в топ красивых стран для путешествий
Домашний дезодорант: эффективная альтернатива покупным средствам
Военный эксперт рассказал о тактике окружения Константиновки и ее стратегической роли
Прокол почвы вилами в августе помогает сформировать защитную шелуху на луке
Жиган объяснил возвращение звёзд 90-х на сцену переменами в обществе
Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин
Сколько минут готовить омлет под крышкой, чтобы он получился воздушным
Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство

Туск вспылил из-за Будапешта: почему Польша боится встречи Путина и Зеленского

В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского
1:43
Мир

Польша использует тему переговоров для ослабления Венгрии и защиты своих интересов на Украине. Ситуацию Pravda.Ru пояснил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя возмущение премьер-министра Польши Дональда Туска из-за проведения возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее Туск выступил против проведения встречи Путина и Зеленского в Будапеште. Он объяснил свою позицию тем, что у встреча вызовет "ассоциации с Будапештским меморандумом".

Чепа подчеркнул, что разные страны стараются предложить свои площадки для переговоров, и выбор Будапешта связан с нейтральной позицией Венгрии.

Он пояснил, что именно такие страны, которые не поддерживают конфликт и сохраняют нейтралитет, рассматриваются в качестве наиболее приемлемых площадок.

"Будапешт рассматривается не просто так, потому что это нейтральная страна, и мы об этом неоднократно говорили. Вот, что такие страны, которые находятся в нейтралитете в каком-то по отношению к конфликту и не поддерживают этот конфликт, они более, значит, наверное, более рассматриваемые страны", — подчеркнул депутат.

По его словам, Польша в данной ситуации отстаивает собственные интересы и одновременно стремится ослабить Венгрию как конкурента на европейской арене.

"Польша имеет свои интересы, свои виды на часть Украины и... пытается ослабить Венгрию как определенного конкурента, потому что Венгрия по части вопросов занимает свою независимую позицию", — резюмировал Чепа

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека
Наука и техника
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Последние материалы
В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского
Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин
Сколько минут готовить омлет под крышкой, чтобы он получился воздушным
Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство
Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн
Эксперт Д.Бейкер: алоэ, лаванда и мята признаны самыми полезными комнатными растениями
Эксперты: при временном ремонте важно вложиться в проводку, трубы и окна
Узбекистан вводит цензуру для российских артистов: Comedy Club под ударом
Университетский колледж Лондона раскрыл механизм зрительных галлюцинаций
Учёные Цюрихского университета: стиль общения шимпанзе формируется по материнской линии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.