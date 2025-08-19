Трамп выгнал Европу из игры: вот кто решит судьбу Украины

Трамп не даст ЕС влиять на урегулирование в Украине

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Французский публицист Стефан Бюфто в своей колонке для издания Boulevard Voltaire выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять Евросоюзу значимую роль в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По его словам, американский лидер, который сделал достижение мира одной из ключевых целей своего президентства, пришел к выводу, что поддержка Западом Украины в противостоянии с Россией привела лишь к многочисленным жертвам среди молодежи. В связи с этим Трамп стремится завершить конфликт, выстраивая прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как Европа, как отметил автор, оказалась оттеснена на роль наблюдателя в этом дипломатическом процессе, не принимая в нем активного участия.

Автор материала также подчеркнул, что Евросоюз не смог ни предвидеть, ни предотвратить конфликт, что, по его мнению, наглядно демонстрирует иллюзорность так называемого "европейского суверенитета".

В заключение публицист отметил, что история зафиксирует неспособность Евросоюза предпринять какие-либо значимые шаги в украинском кризисе, кроме, возможно, действий, которые способствовали затягиванию конфликта и усилению напряженности.

В понедельник в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. После двусторонних переговоров к ним присоединились представители ряда европейских стран. В ходе обсуждений затрагивались вопросы предоставления Киеву гарантий безопасности, которые европейские государства планируют реализовать в координации с Соединенными Штатами.

В середине встречи американский президент сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа, как сообщается, прошла в откровенной и конструктивной атмосфере.

Лидеры двух стран высказались за продолжение прямого диалога между представителями России и Украины, а также договорились рассмотреть возможность повышения уровня участников переговоров с обеих сторон.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

