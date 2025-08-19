Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный финал: Алькарас побеждает Синера за 5 геймов
При псориазе важно исключить стресс, травмы кожи и инфекции ЛОР-органов
Ида Галич рассказала, что её коллеги заболели звёздной болезнью
Будущее макияжа уже здесь: новые кушоны объединяют декоративную косметику и полноценный уход за кожей
Пилатес при болях в коленях: этот вид фитнеса помогает пожилым людям
Исследования показали: занятия с весами безопасны для роста ребёнка
Министр обороны ФРГ заявил о проработке военного вклада Германии на Украине
Венгрия благодарит Россию за восстановление поставок нефти
Нюша рассказала о поздравлении от бывшего мужа Игоря Сивова на 35-летие

Трамп выгнал Европу из игры: вот кто решит судьбу Украины

Трамп не даст ЕС влиять на урегулирование в Украине
2:09
Мир

Французский публицист Стефан Бюфто в своей колонке для издания Boulevard Voltaire выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять Евросоюзу значимую роль в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

По его словам, американский лидер, который сделал достижение мира одной из ключевых целей своего президентства, пришел к выводу, что поддержка Западом Украины в противостоянии с Россией привела лишь к многочисленным жертвам среди молодежи. В связи с этим Трамп стремится завершить конфликт, выстраивая прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как Европа, как отметил автор, оказалась оттеснена на роль наблюдателя в этом дипломатическом процессе, не принимая в нем активного участия.

Автор материала также подчеркнул, что Евросоюз не смог ни предвидеть, ни предотвратить конфликт, что, по его мнению, наглядно демонстрирует иллюзорность так называемого "европейского суверенитета".

В заключение публицист отметил, что история зафиксирует неспособность Евросоюза предпринять какие-либо значимые шаги в украинском кризисе, кроме, возможно, действий, которые способствовали затягиванию конфликта и усилению напряженности.

В понедельник в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. После двусторонних переговоров к ним присоединились представители ряда европейских стран. В ходе обсуждений затрагивались вопросы предоставления Киеву гарантий безопасности, которые европейские государства планируют реализовать в координации с Соединенными Штатами.

В середине встречи американский президент сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа, как сообщается, прошла в откровенной и конструктивной атмосфере.

Лидеры двух стран высказались за продолжение прямого диалога между представителями России и Украины, а также договорились рассмотреть возможность повышения уровня участников переговоров с обеих сторон.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Целлюлит: рекомендации врачей по питанию, спорту и уходу за кожей
Аргановое масло заменяет косметику для лица, губ и волос — zpravy.tiscali.cz
Экологи назвали туалетную бумагу безопасной альтернативой садовым материалам
Вызов Неймара попал в заголовки испанских газет, которые пишут, что ему придётся страдать
В больнице №11 Новосибирска зафиксированы антисанитарные условия
Мэтт Дэймон попал в критическую ситуацию, подавившись свиным ребром у Джимми Киммела
Стиль quiet luxury в интерьере сочетает устойчивость, минимализм и долговечность
Австрийская служба занятости: беженцы намеренно проваливают языковые тесты, чтобы не работать
Анчелотти раскрывает планы: игроки Реала возвращаются в сборную Бразилии
Искусство эпохи Возрождения: что скрывают золотые ворота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.