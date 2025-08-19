Французский публицист Стефан Бюфто в своей колонке для издания Boulevard Voltaire выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять Евросоюзу значимую роль в процессе урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, американский лидер, который сделал достижение мира одной из ключевых целей своего президентства, пришел к выводу, что поддержка Западом Украины в противостоянии с Россией привела лишь к многочисленным жертвам среди молодежи. В связи с этим Трамп стремится завершить конфликт, выстраивая прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как Европа, как отметил автор, оказалась оттеснена на роль наблюдателя в этом дипломатическом процессе, не принимая в нем активного участия.
Автор материала также подчеркнул, что Евросоюз не смог ни предвидеть, ни предотвратить конфликт, что, по его мнению, наглядно демонстрирует иллюзорность так называемого "европейского суверенитета".
В заключение публицист отметил, что история зафиксирует неспособность Евросоюза предпринять какие-либо значимые шаги в украинском кризисе, кроме, возможно, действий, которые способствовали затягиванию конфликта и усилению напряженности.
В понедельник в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. После двусторонних переговоров к ним присоединились представители ряда европейских стран. В ходе обсуждений затрагивались вопросы предоставления Киеву гарантий безопасности, которые европейские государства планируют реализовать в координации с Соединенными Штатами.
В середине встречи американский президент сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа, как сообщается, прошла в откровенной и конструктивной атмосфере.
Лидеры двух стран высказались за продолжение прямого диалога между представителями России и Украины, а также договорились рассмотреть возможность повышения уровня участников переговоров с обеих сторон.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
