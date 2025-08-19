Германия делает шаг в неизвестность: что на самом деле решит Берлин для Украины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с журналистами агентства DPA сообщил, что ФРГ совместно с союзниками занимается проработкой вариантов участия страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

По его словам, конкретные формы немецкого вклада в эти гарантии пока не определены и требуют дальнейшего обсуждения как на политическом, так и на военном уровне. Он отметил, что при принятии решений учитываются несколько факторов: ход текущих переговоров, возможная роль Соединенных Штатов, а также согласование позиций с ближайшими партнерами Германии.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп подчеркнул, что при его президентстве американские войска не будут размещены на территории Украины. При этом он указал, что такие страны, как Франция, Германия и Великобритания, рассматривают возможность отправки своих военных в эту страну.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя итоги встречи по украинскому вопросу в Вашингтоне, отметил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины, требует обсуждения как с европейскими партнерами, так и с американскими властями.

Он также добавил, что намерен провести консультации с коллегами по правящей коалиции в Берлине, в том числе затронуть вопрос о возможной необходимости решений, требующих одобрения немецкого парламента. При этом Мерц подчеркнул, что на данный момент делать окончательные выводы преждевременно.

Уточнения

Бо́рис Лю́двиг Писто́риус — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года. 

