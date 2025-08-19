Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Киев просчитался: Венгрия спаслась от энергетической катастрофы

Венгрия благодарит Россию за восстановление поставок нефти
1:41
Мир

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, прерванные из-за атаки со стороны Украины, были восстановлены.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
По его словам, возобновление транспортировки стало возможным в кратчайшие сроки, и он выразил благодарность заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину за оперативное устранение повреждений, нанесенных в результате инцидента.

Министр также отметил, что Венгрия рассчитывает на то, что украинская сторона воздержится от новых нападений на нефтепровод, который играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

Как известно, это не первый случай, когда киевские власти предпринимают действия против инфраструктуры "Дружбы". Например, в марте текущего года украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода, что привело к временной приостановке поставок российской нефти в Венгрию. Ответственность за тот инцидент взял на себя Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Трубопровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск, а затем разделяется на два направления: северное, идущее через территорию Белоруссии в сторону Польши, и южное, проходящее через Украину в сторону Венгрии, Словакии и Чехии.

Поставки российского сырья в Германию были прекращены в начале 2023 года, а в Польшу — в конце февраля того же года. В настоящее время нефть продолжает поступать в страны, подключенные к южной ветке трубопровода.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
