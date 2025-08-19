Трамп унизил Европу: что на самом деле случилось в Белом доме

Украина в ловушке: Америка поймала Европу на использовании войны для своей выгоды

Венгерский специалист по политическим вопросам Георг Шпётле в разговоре с корреспондентами РИА Новости отметил, что президент США Дональд Трамп, не сразу приняв лидеров Евросоюза в Белом доме, дал понять, что не приветствует их вмешательство, которое, по его мнению, мешает процессу урегулирования конфликта.

По мнению аналитика, отношение американского лидера к европейским политикам становится очевидным, если изучить его публикации в социальных сетях.

Он считает, что европейские лидеры создают дополнительные препятствия на пути к достижению мира, и в этом вопросе, как подчеркнул эксперт, Трамп совершенно прав. Шпётле обратил внимание на то, что в Вашингтоне европейских гостей изначально встретил лишь глава аппарата президента, а не сам глава государства, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании американского лидера видеть их на переговорах, куда их, по сути, не приглашали.

Эксперт выразил сожаление, что Владимир Зеленский находится под влиянием европейских политиков, которые, как он считает, не заинтересованы в завершении конфликта, поскольку продолжают рассчитывать на ослабление России в экономическом, политическом и военном плане.

Кроме того, Шпётле указал, что заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные после завершения встречи, демонстрируют готовность двух крупных и влиятельных европейских государств к продолжению конфликта.

В понедельник в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего к переговорам присоединились представители стран Евросоюза.

В тот же день украинская сторона нанесла удары по объектам стратегической инфраструктуры России. Накануне российские силы радиоэлектронной борьбы предотвратили атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую атомную электростанцию. В понедельник Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб подорвать мощное взрывное устройство на Крымском мосту.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за атаки Украины на трубопровод "Дружба", по которому осуществлялись поставки российской нефти в Венгрию и Словакию, транспортировка энергоресурсов приостановлена на неопределенный срок.

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

