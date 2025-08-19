Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина в ловушке: Америка поймала Европу на использовании войны для своей выгоды
Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет
Зеркала в детской могут пугать ребенка, а их отражения усиливают страхи и кошмары
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови
Дик Схоф: встреча Путина и Зеленского должна пройти в ближайшее время
Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью
Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов
Анна Хилькевич с семьёй улетела из России на отдых на Мальдивы

Секреты мира: Словакия заявляет об уникальном шансе для Украины

Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира
1:16
Мир

Министр внутренних дел Словакии и лидер партии Hlas-SD ("Голос — социальная демократия"), входящей в правящую коалицию, Матуш Шутай-Эшток выразил мнение, что в настоящее время у Украины появились наиболее благоприятные перспективы для достижения мира.

Presidential Palace, Bratislava, Slovakia
Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

По его словам, которые он опубликовал на своей странице в социальной сети, сейчас не только Украина, но и вся Европа имеют наилучшие возможности для установления мира с момента начала конфликта.

Он отметил, что позитивным сигналом является постепенное начало переговоров, в рамках которых все стороны стремятся найти пути к прекращению боевых действий.

Политик подчеркнул, что опыт конфликта показал невозможность его разрешения военным путем, поскольку это приводит лишь к новым жертвам.

Он также добавил, что мгновенного решения ждать не стоит, однако сам факт активного поиска выхода из кризиса имеет огромное значение. Министр обратил внимание на важность того, что за столом переговоров присутствуют все ключевые участники, включая европейские страны, и выразил надежду, что шансы на завершение конфликта становятся все более реальными.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Последние материалы
Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет
Зеркала в детской могут пугать ребенка, а их отражения усиливают страхи и кошмары
Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови
Дик Схоф: встреча Путина и Зеленского должна пройти в ближайшее время
Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью
Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов
Анна Хилькевич с семьёй улетела из России на отдых на Мальдивы
NYT раскрыло три варианта западных гарантий безопасности для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.