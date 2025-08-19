Секреты мира: Словакия заявляет об уникальном шансе для Украины

Министр внутренних дел Словакии и лидер партии Hlas-SD ("Голос — социальная демократия"), входящей в правящую коалицию, Матуш Шутай-Эшток выразил мнение, что в настоящее время у Украины появились наиболее благоприятные перспективы для достижения мира.
По его словам, которые он опубликовал на своей странице в социальной сети, сейчас не только Украина, но и вся Европа имеют наилучшие возможности для установления мира с момента начала конфликта.
Он отметил, что позитивным сигналом является постепенное начало переговоров, в рамках которых все стороны стремятся найти пути к прекращению боевых действий.
Политик подчеркнул, что опыт конфликта показал невозможность его разрешения военным путем, поскольку это приводит лишь к новым жертвам.
Он также добавил, что мгновенного решения ждать не стоит, однако сам факт активного поиска выхода из кризиса имеет огромное значение. Министр обратил внимание на важность того, что за столом переговоров присутствуют все ключевые участники, включая европейские страны, и выразил надежду, что шансы на завершение конфликта становятся все более реальными.
Слова́кия — государство в Центральной Европе.
