Секреты мира: Словакия заявляет об уникальном шансе для Украины

Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира

Министр внутренних дел Словакии и лидер партии Hlas-SD ("Голос — социальная демократия"), входящей в правящую коалицию, Матуш Шутай-Эшток выразил мнение, что в настоящее время у Украины появились наиболее благоприятные перспективы для достижения мира.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

По его словам, которые он опубликовал на своей странице в социальной сети, сейчас не только Украина, но и вся Европа имеют наилучшие возможности для установления мира с момента начала конфликта.

Он отметил, что позитивным сигналом является постепенное начало переговоров, в рамках которых все стороны стремятся найти пути к прекращению боевых действий.

Политик подчеркнул, что опыт конфликта показал невозможность его разрешения военным путем, поскольку это приводит лишь к новым жертвам.

Он также добавил, что мгновенного решения ждать не стоит, однако сам факт активного поиска выхода из кризиса имеет огромное значение. Министр обратил внимание на важность того, что за столом переговоров присутствуют все ключевые участники, включая европейские страны, и выразил надежду, что шансы на завершение конфликта становятся все более реальными.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе.

